Syndromů karpálního tunelu tvořil polovinu nemocí z povolání, nyní už jen třetinu

— Autor: ČTK

Syndrom karpálního tunelu byl do covidu-19 nejčastější nemocí z povolání, tvořil více než polovinu hlášených. Loni byl tento syndrom, který vzniká z přetěžování předloktí, uznán jako nemoc z povolání u 117 osob. Za posledních pět let případů ubylo skoro na třetinu, vliv ale mohla hrát i epidemie covidu-19. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).