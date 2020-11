Systém PES se má změnit, přibude tabulka týkající se sportu či fungování saun

Současný systém PES do podrobností příliš nejde, chystaná tabulka by ho měla upřesnit. "Spolupracujeme na tom s ministerstvem zdravotnictví. Jediné, co se řeší, jsou úrovně rozvolnění a rozdíly mezi profesionálním, amatérským organizovaným a rekreačním sportem. Mimo to se tam také řeší další oblasti sportování, jako jsou fitness, wellness a saunová centra," řekl serveru idnes.cz předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Systém PES ve třetím stupni, který by v Česku mohl podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit od pondělí, v uzavřených prostorech posiloven či bazénů povoluje přítomnost maximálně deseti lidí. Provozovatelům se to nevyplatí. Podle nové tabulky by se fitness centra, bazény a další zařízení řídila podobnými pravidly jako supermarkety. Platilo by tam omezení jedné osoby na 15 metrů čtverečních, řekla serveru prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, která se vyjednávání o podobě nové tabulky účastnila.

"Tuto tabulku s jednotlivými resorty a oblastmi (nejen pro sport) připravuje hlavní hygienička a její odbor," cituje server Blatného. Rážová podle iDNES.cz na dotazy k nové tabulce nereagovala. Hnilička předpokládá, že tabulka bude připravená pro nedělní jednání vlády. Pokud by změnu vláda schválila, mohla by začít platit od pondělí.

Blatný ještě v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že chce v systému PES co nejméně výjimek. Čím více bude v systému výjimek, tím více bude mít děr a tím méně bude fungovat, řekl.

PES vláda spustila minulé pondělí, země byla tehdy v nejvyšším pátém stupni pohotovosti, na který jsou navázána nejpřísnější omezení. Od tohoto pondělí se ČR přesunula do čtvrtého stupně. Zkrátila se doba nočního zákazu vycházení, déle mohou být otevřené obchody a výdejní okénka restaurací. Lidé se také mohou shromažďovat ve větším počtu než dosud. Ve středu se pro další studenty otevřou školy.