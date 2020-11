Systém PES: V Česku je rizikové skóre 70, mohla by se uvolňovat opatření

Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Přesun do čtvrtého červeného pásma ještě velké uvolnění neznamená. Představoval by například otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00 hodin. Svateb, pohřbů a bohoslužeb by se mohlo účastnit 20 lidí místo současných 15 a na hromadných akcích uvnitř i venku by mohlo být šest lidí místo současných dvou.

Právě jsme spustili nový informační web k opatřením, která hlídá PES - https://t.co/Cr3EgQBG8k. Každý si zde snadno najde index rizika například ve svém okrese, ale i metodiku jeho výpočtu. Informace budou aktualizovány každý den. pic.twitter.com/vEq3g9MAt7 — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 16, 2020

Ministerstvo dnes začalo zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se mohou začít uvolňovat protikoronavirová opatření na základě protiepidemického systému (PES), představeného v pátek. Opatření jsou rozdělena do pěti pásem označených barevně od zelené, přes žlutou, oranžovou a červenou až po fialovou.

Ministerstvo uvádí i hodnoty pro jednotlivé kraje a okresy. V hlavním městě nyní skóre činí 47, což odpovídá třetímu stupni opatření, v ostatních krajích se ale pohybuje mezi 65 a 70, tedy ve čtvrtém stupni. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale v pátek uvedl, že po regionech se opatření budou rozvolňovat až při nízkých stupních rizika.

Z dat je také vidět, jak se rizikové skóre měnilo v čase. Nejvyšší hodnoty, a to 89 ze 100, dosáhlo 27. a 28. října, na hodnotě kolem 85 se pohybovalo celou druhou polovinu října. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.