Temelín začal zdarma plošně testovat zaměstnance i dodavatele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jaderná elektrárna Temelín začala dnes zdarma plošně testovat vybrané pracovníky i dodavatele na covid-19. ČEZ tak rozšířil testování, a to kvůli odstávce, jež by měla začít koncem března. První velkou skupinou byli podnikoví hasiči, na testy šli dnes ráno. Další pracovníci půjdou v únoru. V elektrárně Dukovany se pravidelně testuje od listopadu loňského roku, zatím tam zdravotníci udělali 800 testů. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.