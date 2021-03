Tento a příští týden se k praktikům dostane méně vakcín AstraZeneky

Na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví to řekla koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Podle ní budou ambulantní specialisté od pondělí dostávat speciální kódy, které umožní chronickým pacientům registrovat se k očkování i v očkovacích centrech.

Tento a příští týden do Česka dorazí výrazně méně vakcín od AstraZeneky, která je díky jednodušším podmínkám skladování určena hlavně pro očkování u praktiků. Baťhová uvedla, že každý týden dostane ČR jen 9600 dávek, tento týden mělo podle dřívějších údajů Chytré karantény dorazit 16.800 a za týden 88.000 dávek.

Kvůli omezení dodávek požádalo ministerstvo krajské koordinátory, aby vakcínu nechali doručit jen do očkovacích míst, která mají nemocniční lékárnu. Výdejem z lékárny pak je možné rozdělit balení, které má 100 dávek, mezi více praktiků. Podle Baťhové jsou kraje, kde má už 200 praktiků zaregistrováno k očkování 100 pacientů, ale na celý kraj budou nyní vyhrazeny jen čtyři balení vakcíny. Bylo by pak složité vybrat, kteří čtyři praktici mají vakcínu obdržet.

Některé evropské země v minulých dnech kvůli ojedinělým případům krevních sraženin u očkovaných pozastavily aplikaci vakcíny AstraZeneca, české úřady se k tomu nechystají. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebylo v Česku ani jedno z 11 úmrtí, která mohla s očkováním souviset, způsobeno krevní sraženinou. Podle šéfky Evropské agentury pro léčivé přípravky Emer Cookeové nic nenaznačuje, že by vakcína od společnosti AstraZeneca způsobovala krvácení či krevní sraženiny.

Praktičtí lékaři mohou už nyní očkovat chronické pacienty, kteří jsou mladší 70 let, a tedy nemají možnost se hlásit k vakcinaci přes centrální rezervační systém. To by se mělo od pondělí změnit. Ambulantní specialisté budou od pondělí dostávat speciální kódy, které budou moci třeba i na dálku předat svým pacientům. "Pacient použije kód, aby se zaregistroval v centrálním registračním systému do jakéhokoliv očkovacího centra," uvedla Baťhová. Na samotné očkování pak s sebou bude muset přinést lékařskou zprávu, která prokáže, že je chronickým pacientem. Zpráva podle koordinátorky nemusí být nová, jde jen o ověření.

Nyní se k očkování přes centrální systém mohou registrovat lidé starší 70 let a učitelé. Očkovací látku pak dostávají především v očkovacích centrech, která mají k dispozici i vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna, které jsou náročnější na skladování. Očkují se rovněž zdravotníci a vybrané profese pomáhající se zvládáním epidemie, například vojáci.