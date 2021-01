Termínů pro očkování mají být tisíce týdně, slíbil ministr Blatný

V první minutě se na web podívalo přes 170.000 lidí. Termínů pro očkování budou podle Blatného týdně řádově tisíce, možná deset tisíc. Dávek přijde týdně 70.000, očkují se ale dál i zdravotníci a lidé v domovech.

"Ve dvanáct hodin proběhla plánovaná dvouminutová odstávka, která má za cíl dohlášení dalších slotů, jak příkazem přímo řízeným nemocnicím, tak domluvou s krajskými nemocnicemi," řekl ministr. Kdo termín zarezervovat nestihl, se může s PIN kódem, který přišel na mobil jako SMS, na rezervační web vracet.

Ještě větší nápor na registrační systém očekává Blatný 1. února, kdy by měl být spuštěn pro další skupiny lidí. Původně se měli mít možnost hlásit všichni, zřejmě ale půjde o lidi starší 65 let, chronicky nemocné a vybraná povolání, se kterými vakcinanční strategie počítá přednostně. "Nebude to znament, že by se někdo dostal k očkování později, než by měl. Tím, že budu několik měsíců na čekacím listu, si nijak nepomohu," řekl Blatný. Zdravý třicetiletý člověk podle něj přijde na řadu až za několik měsíců. Jak přesně bude pořadí upraveno zatím podle ministra rozhodnuto není.

Potvrdil také, že ráno byly problémy s prodlevou posílání PIN kódů a pomocí SMS. "Nemyslím si, že by se dalo říct, že o tom někdo nevěděl nebo na to nebyl připraven," řekl Blatný ke kritice mobilních operátorů, že o očekávaném náporu SMS nevěděli. "Vláda nemůže říci, že operátoři mají navýšit kapacity," dodal. Prvních 20 minut byl také problém s kratšími rodnými čísly, dodal.

Ráno byla přetížená i informační linka 1221, která seniorům měla s registracemi pomáhat. Podle Blatného na ni v jednu chvíli volalo 40.000 lidí a vyřízeno bylo 3000 hovorů. Kapacity byly posílené a ráno měla asi 140 operátorů. Průměrný hovor podle něj trval pět minut a 15 sekund, nejdelší 39 minut.