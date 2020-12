Termíny antigenních testů jsou před Vánoci obsazené

Odběrová místa mají ve svátky také upravené provozní doby, uvádějí nemocnice na svých webech.

Ve VFN a v Motole budou na Štědrý den a na svátek svatého Štěpána zájemce testovat od 8:00 do 12:00. Ve stejném čase budou zdejší odběrová místa otevřená také v neděli 27. prosince a na Silvestra. V pátek 25. prosince a na Nový rok bude zavřeno, jak je uvedeno na webu těchto zařízení. Na dvou odběrových místech VFN se lze v běžné dny nechat otestovat od 07:30 do 17:30, a to i bez předchozí rezervace. V Motole je běžná provozní doba místa, kde provádí antigenní testy, od 07:00 do 17:00, PCR testy zde ve všední dny mohou zájemci podstoupit od pondělí do pátku v čase od 07:00 do 15:00. Nutná je však předchozí rezervace v objednávkovém systému, stejně jako v Thomayerově nemocnici.

Odběrové místo FNKV v ulici Ruská, kde testují veřejnost antigenními testy, bude mít na první svátek vánoční a na Nový rok rovněž zavřeno. Časy k objednání na antigenní test jsou k dispozici až po vánočních svátcích, přičemž je nezbytná předchozí rezervace. PCR testy provádí lidem s žádankou i samoplátcům v odběrovém místě v ulici Šrobárova, kde se testuje přímo z automobilu. Toto drive-in odběrové místo bude uzavřené i na Štědrý den.

Naopak v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) bude odběrové místo pro antigenní testování otevřeno i 25. prosince a 1. ledna. Stejně jako 24. a 26. prosince se bude testovat od 08:00 do 12:00, jak je uvedeno na webu. Ostatní všední dny lze testy ve stanu polní nemocnice podstoupit od 08:00 do 18:00, o víkendu je provozní doba o dvě hodiny kratší. I zde je nyní možné si termín antigenního testování objednat až ve volných termínech v následujícím týdnu, jak vyplývá ze systému k tomu určenému.

Antigenní odběrové centrum ÚVN navyšuje od 19. 12. 2020 kapacitu.

Zájemci o antigenní testování se mohou již nyní objednávat v rezervačním systému, kde jsou nově k dispozici další volné termíny až do konce prosince.https://t.co/hyTTdaZOTL pic.twitter.com/55t7qIjBQZ — ÚVN Praha (@uvn_praha) December 18, 2020

Omezený provoz ve sváteční době hlásí i odběrová místa provozovaná soukromými laboratořemi. Ta v poliklinikách v ulici Kartouzská a Šustova, jejichž provoz zajišťuje EUC, budou přítomnost koronaviru v organismu letos naposledy testovat 23. prosince. Pracovníci EUC budou během Vánoc odebírat vzorky v areálu zámečku na Veleslavíně. Od 28. prosince do 30. prosince se zde bude testovat od 08:00 do 12:00, na Štědrý den, první i druhý svátek vánoční a na Silvestra bude zavřeno. Plné kapacity hlásí i odběrová místa GHC Genetics na Václavském a na Vítězném náměstí i na holešovickém výstavišti. Podle objednávkového systému lze nyní termín antigenního testu rezervovat až na leden.

AeskuLab antigenní testy nabízí v Poliklinice Mazurská v Praze 8. Několik volných míst je podle stavu k dnešnímu dni v úterý 29. prosince, poté je do konce roku zavřeno.

Ve Žlutých lázních, kde testuje laboratoř Spadia, budou předem objednané antigenními testy testovat 23. a 31. prosince. Otevřeno v tyto dny bude od 08:00 do 12:00. PCR test zde budou zájemci moci podstoupit i na svatého Štěpána. K PCR testu zde rezervaci předem nevyžadují.