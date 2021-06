Testování ve školách odhalilo u dětí od dubna asi dvě pětiny nákaz

Ve školách se k 22. červnu provedlo asi 11,5 milionu testů žáků a zaměstnanců, nákaza se potvrdila v 0,04 procenta případů. Vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Testování ve školách skončí 30. června. Náklady na něj byly v řádech stovek milionů korun. Přesnou částku ministerstvo školství (MŠMT) nezná.

Testování na covid-19 začalo ve školách 12. dubna s návratem prvních skupin dětí z výuky na dálku zpět do lavic. Ministerstvo školství ho navrhlo v únoru, poté se ale epidemická situace zhoršila a od 1. března byly všechny školy zavřené. Testování mělo umožnit znovuobnovení distanční výuky pro co nejvíce žáků. V lednu a únoru fungovaly prezenčně jen první a druhé třídy a mateřské a speciální školy. Od 12. dubna se pak postupně do 24. května do škol vrátili všichni žáci.

Podle ministerstva školství obdržely školy téměř 15,5 milionu antigenních testů. Nakupovalo je ministerstvo vnitra, Správa státních hmotných rezerv, ale i zřizovatelé škol nebo školy samotné, uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Školy podle ní využily také testy, které dostaly darem. "Přesným vyčíslením nedisponujeme," řekla.

Podle údajů ÚZIS se ve školách k 22. červnu provedlo 1,632 milionu testů zaměstnanců a 9,883 milionu testů žáků. Nákaza se při tom potvrdila u 641 pracovníků škol a 4237 dětí. U obou skupin tvořil záchyt asi 0,04 procenta testů. Celkově se za sledované období potvrdil covid-19 v ČR u 11.255 dětí ve věku pěti až 15 let, z toho pozitivní testy ze škol tvořily 38 procent. Epidemická šetření podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška prokázala, že 2982 případů souviselo pravděpodobně se školním kolektivem.

Stát pro školy zajistil neinvazivní antigenní testy se samoodběrem z přední části nosu. Jako první obdržely dodávku od společnosti Lepu za 237,5 milionu korun, tyto testy pak byly doplněné zčásti dalšími určenými původně pro testování ve státní správě. Následovaly antigenní testy od společnosti Singclean za 160 milionů korun a dvě dodávky antigenních testů Sejoy za 279 milionů korun. Na podporu přesnějšího PCR testování, které si školy mohly zajistit samy, dostal resort 100 milionů korun. Peníze za PCR testy se mají školám proplácet zpětně.

Počet použitých PCR testů by podle Lednové měly školy vykázat do 30. června, informace o jejich počtu tak ministerstvo zatím nemá. "Kolik bude celkem proplaceno závisí na skutečných nákladech škol. PCR testy podle našich informací využilo 354 škol a MŠMT jim v tomto případě pošle zpětně podle skutečně vykázaných testů normativ na jednoho testovaného 200 Kč," uvedla. "Proplacení nákladů pak bude záviset na rychlosti převodu prostředků z kapitoly a na možnostech krajských úřadů," dodala.