Testujeme jako nikdo jiný, tvrdí Babiš. Statistiky ukazují něco jiného

Babiš argumentoval sousedním Slovenskem, které testuje mnohem méně a plánuje zařadit Česko na seznam rizikových zemí kvůli rapidnímu nárůstu pozitivních případů. Statistika ukazuje, že Česká republika se počtem testování neřadí ani mezi první dvacítku v rámci Evropské unie.

„Tolik, co my testujeme, nikdo netestuje,” uvedl Babiš. Tvrzení by bylo pravdivé v případě, že by premiér srovnával pouze země Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Oprava: Tohle je správná tabulka srovnávající evropské země podle počtu nových testů na tisíc obyvatel (sedmidenní průměr). Oproti té předchozí na druhém obrázku, která ukazovala celkový počet testů na Covid, si ale Česko zase tak moc nepomohlo. Kdo lže, ten pořád krade. pic.twitter.com/nkTpmL2glC — Marek Lutonský (@marekl) September 15, 2020

Česká republika se k datu 15. září v počtu testování na 100 000 obyvatel nachází až na 21. příčce. Na první příčce se nachází Lucembursko, poté země jako je Německo, Francie, ale i Rumunsko nebo Řecko. Ani ve statistice týdenního testování si Česko nevybojovalo první místo.

Premiér svá tvrzení uvedl na základě rostoucí kritiky, že vláda nezvládá boj s koronavirem. Babiš se domnívá, že Česko zvládá boj velmi dobře a chtěl tuto domněnku vyzdvihnout právě tvrzením, že se u nás testuje více než kdekoliv jinde. Česká republika však testuje "jako nikdo jiný" maximálně ve srovnání se zeměmi V4, Afrikou, Jižní Amerikou nebo jihoasijskými státy.