Testy by měly určovat množství viru, říká Žaloudík. Víru v roušky nechápe

V Interview ČT24 dal najevo, že by ani pozitivní test na covid-19 nepovažoval za důvod k izolaci nakaženého, volá po tom, aby se hodnotilo také množství viru v organismu.

"Pozitivita na covid ještě neznamená, že kvůli tomu budu zavírat společnost. (Test) PCR se má dělat kvantitativně, protože taška jablek a vagon jablek jsou dvě různá množství jablek. Je potřeba vidět, kolik viru v kom je a jestli má nějaké příznaky,“ vysvětlil Žaloudík, který je známý tím, že mu mnoha vládní opatření během pandemie přijdou absurdní.

"Proč se zaměřujeme takto dramaticky na tento virus, kde máme 400 mrtvých za půl roku?," podotkl. I tak ale zároveň uznal, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) musí dát na rady expertů, kterých však není na covid-19 dost "vychováno, jelikož se v takové situaci nacházíme poprvé".

Někdejší děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity si také myslí svoje o rouškách. Dle jeho slov se nejedná o rozhodující faktor v ochraně před virovou infekcí. "Nenapadám roušky. Napadám víru v roušky jako zásadní řešení problému. Ptám se, proč naši epidemiologové neřešili ty věci v letech minulých,“ řekl Žaloudík s tím, že se po rouškách nesáhlo například kvůli spalničkách, příušnicím či běžné chřipce.

Lidé, kteří ministrovi radí, dle senátorových slov sahají po povinném zakrývání úst a nosu, jelikož se nejedná o nic škodlivého. "Chtějí mít jistotu, je tam zodpovědnost, trošičku alibismu. Když zavedete roušky, nic nepokazíte, protože když onemocnění nepřijde v nějaké větší míře, tak se řekne, že je to zavedením roušek, když se to objeví v Horní Lhotě, tak se řekne, že je to proto, že tam nedodržovali a je to důvod pro další opatření,“ vysvětlil. Dokonalou ochranu před prostředím by spatřoval leda v plynových maskách.

Onkolog zároveň také varoval, že se nošení roušek rozhodně neobejde bez nežádoucích účinků. "Zkuste si dát na výfuk automobilu na chvilku roušku. Potom si ji za prvé zanalyzujte, co v ní bude, a za druhé zkuste, jak vám to auto pojede,“ nastínil.

Ministr zdravotnictví se ve čtvrtek nakonec rozhodl přistoupit ke změně dříve avizovaného opatření, které by znamenalo znovuzavedení roušek počínaje začátkem nového školního roku. To se ale nebude vztahovat nejen na restaurace a obchody, nýbrž i školní chodby. Povinné budou jenom ve veřejné dopravě a na úřadech. Opozice jej za to kritizovala kvůli nekoncepčnosti a dokonce i vyzývala k podání demise.

K tomu se ale senátor Žaloudík nepřipojil. "Já mám pana ministra Vojtěcha rád. On je mezi mlýnskými kameny. Musíme brát mezinárodní kontext, situaci ve světě, která je také zvláštní. Myslím, že dělá, co může,“ vysvětlil.

V závěru také řekl, že se situace nezmění, ať už bude v čele resortu zdravotnictví stát jiný ministr nebo ministryně. I tak se mu ale nezamlouvá způsob vyhlášení a následná změna nařízení. "Já bych si to rozvážil, projednal bych to a vyhlásil opatření třeba koncem září. Nevidím důvod, proč tak rychle,“ uzavřel lékař.