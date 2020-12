Testy na covid budou nutné při návratu z Kypru. Od pondělí se mění cestovatelský semafor

Vyplývá to z opatření ministerstva zdravotnictví.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu, z dalších Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru a Thajska.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Malta a Norsko, Kanárské a Baleárské ostrovy, Azory a Madeira.

Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. U "červených" států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelné cestě do určité země.

Do zemí označených červenou barvou je možné cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Pro ostatní cesty platí obecná výjimka maximálně na 12 hodin.