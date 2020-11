Trasování má být centralizované a profesionalizované. Blatný chystá změnu zákona

"Počet je v současné době dostačující. Jsme schopni dotrasovat téměř 100 procent i při 6000 až 8000 nově diagnostikovaných osob denně," uvedl Blatný. "Velká část odpovědnosti bude nadále na hygienických stanicích, protože to je páteří celého systému," dodal. Je podle něj záměrem zvýšit počet lidí, kteří budou pracovat v systému v rámci krajských hygien, méně by se tak musely zapojovat soukromé firmy.

Podle Blatného resort pracuje na změně zákona, jež by posílila hygienické stanice. "Jednoznačně podporuji záměr hlavní hygieničky (Jarmily Rážové) i ostatních zainteresovaných osob, aby byla tato služba centralizovaná. To musí fungovat v podstatě 'vojensky', přesně tak, abychom v budoucnu se mohli spolehnout na tuto síť, kterou stát vlastní, a nemuseli její práci suplovat," řekl Blatný. S novelou chce přijít co nejdříve.

Neuroložka a senátorka z klubu Starostů Alena Dernerová by novelu jednoznačně podpořila. "Decentralizovaný systém je špatně. Je nutné, aby vedoucí byla hlavní hygienička v pozici náměstkyně ministra, ta by potom řídila krajské hygieny, které by zase fungovaly i v rámci kraje a přenášely informace na ten kraj," poznamenala.

Někteří operátoři, kteří se podílejí na projektu Chytrá karanténa, se mohou podle vyjádření vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly z tohoto týdne díky nižšímu počtu nových případů přesunout na pomoc hygienikům při epidemiologickém šetření. Další budou připraveni jako zálohy pro očekávaný nárůst případů po návratu dětí do škol.