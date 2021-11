Třetí dávku vakcíny zatím dostala ani ne třetina z těch, kdo na ni má nárok

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Posilující dávku očkování proti covidu dostalo do středy 288.781 lidí, tři čtvrtiny z nich jsou starší 60 let. Zájem roste, ve středu ji dostalo přes 22.400 osob, od pondělí více než 59.000. Vyplývá to z dat o očkování.