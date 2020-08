"Je to riziková aktivita." Prymula a Rážová řekli, jakým místům se vyhnout

"Vyhnula bych se party a pak bych možná nešla bruslit a hrát hokej. Tím, jak musí být plocha ledová, vzniká vrstva aerosolu, která se drží nízko u země, kde hráči hrají a dýchají. Tím nechci říct, že se nemá bruslit, ale spíš je dobré snížit počet návštěvníků,” poznamenala hygienička v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Zato epidemiolog, nynější náměstek ministra zdravotnictví a vládní zmocněnec pro zdravotnictví Roman Prymula se staví skepticky vůči nočním podnikům, v nichž hrozí, že se nebudou dodržovat hygienická opatření. "V barech vidím riziko v uzavřeném prostředí, kde pravidla mezi jedenáctou a druhou ráno padají – to je, myslím, riziková aktivita,” sdělil s výtkou vůči Čechům, kteří podle něj upouštějí od ochranných opatření vedoucích k eliminaci rizika infekce.

Import z Chorvatska?

Prymula také řekl, že by měl existovat jednotný způsob hodnocení jednotlivých evropských zemí, které jsou z epidemiologického hlediska rizikové. "Minimálně by to mělo být tak, že se informujeme dostatečně dopředu, jako to udělalo Norsko. U Slovinska to bylo naopak velmi narychlo, konstatoval epidemiolog.

Mezi případy nákazy koronavirem figurují i ty, které si Češi dovezli z dovolené v Chorvatsku. Jedná se ale o desítky případů. Rážová informovala, že párty a večírky jsou rizikové jak v Česku, tak i v Chorvatsku.

Jak to bude se školami?

Hlavní hygienička slíbila, že v polovině srpna dostane ministerstvo školství manuál, jímž by se měly školy od září řídit. Víc k tomu ale neřekla. Že by se měly děti vrátit do lavic, si myslí i Prymula. "Mezi dětmi není nepravděpodobný závažný průběh, ale pravidla musí být i pro prevenci zavlékání nákazy do rodin,” podotkl.

Karanténa by měla být zkrácená na deset dní

Ve hře je i možné zkrácení karantény v případě infekce na deset dní. "Ano, diskutujeme o tom. Musíme mít ale dost důkazů, že je to bezpečné,” sdělila hlavní hygienička.

S tím by souhlasil i Prymula. "Řada zemí na tento systém přešla, v 97,5 procentech riziko přenosu nehrozí žádné, ve 2,5 procentech je potenciální riziko infekce i potom," objasnil.