Unikátní operace: Lékaři ve FN Brno využili novou metodu u pacienta s vředem rohovky

Pacienti s defektem rohovky mají omezené vidění a problémy s citlivostí postiženého oka. Lékaři muži přenesli nerv z čela do lemu rohovky, díky čemuž se rohovka zhojí. Pacienta už propustili do domácího léčení.

Podobné problémy jako dvaapadesátiletý muž mívají podle Lipovské lidé s chronickým defektem rohovky, který vznikl poraněním nebo infekcí a vyústil ve vznik neurotrofického vředu. "Operace byla provedena technikou přímé neurotizace, to je mikrochirurgickým přenosem senzitivních nervů z čela pacienta přímo do lemu oční rohovky bez potřeby použití nervového štěpu," uvedl přednosta kliniky plastické a estetické chirurgie Zdeněk Dvořák.

Lékaři muže po bezproblémové operaci a hojení propustili do domácího léčení a ambulantní péče. "Výsledek lze úplně zhodnotit za šest až dvanáct měsíců po operaci, kdy transponovaný nerv proroste přímo do rohovky, a tím i zlepší citlivost rohovky, obranný reflex rohovky a zhojení vředu. Do doby před operací je totiž rohovka zcela necitlivá," dodal plastický chirurg Martin Knoz.

Lipovská uvedla, že ze studií vyplývá, že má metoda vynikající výsledky v následném hojení vzniklých chronických defektů. "Defekty pacienta obtěžují zakalením rohovky s omezením viděním a problémy vznikajícími z poruchy citlivosti postiženého oka. Takto operovat lze starší pacienty, dospělé i děti," řekla Lipovská. Podle ní budou lékaři s ohledem na úspěch u prvního operovaného v zákrocích pokračovat i u dalších pacientů.