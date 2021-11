Uznávat se budou jen PCR testy, oznámil Vojtěch po konzultaci s AntiCovid týmem

Stanovisko týmu koalice Spolu k opatřením, které si nynější vláda vyžádala s ohledem na blížící se výměnu vlády, však Vojtěcha zklamalo. V doporučení podle nejsou nové konkrétní kroky. Stanovisko budoucí vládní koalice ČTK zjišťuje.

Možné změny v opatřeních probírala v pátek vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). AntiCovid tým odpoledne uvedl, že se shodl na návrzích, které ještě předložil k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie. Vznik institutu inicioval budoucí kabinet, je v něm 28 odborníků z různých oborů.

Návrhy předložil AntiCovid tým Vojtěchovi, který dnes uvedl, že ho obsah stanoviska zklamal. "Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali," uvedl Vojtěch.

Odborníci budoucí koalice podle ministra v demisi odmítli rakouský systém, kdy například na kulturní a sportovní akce nebo i do restaurací mohou jen lidé, kteří mají očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Systém naopak neumožňuje prokázat se negativním testem. "Nechtějí jít cestou boje s epidemií jako v Rakousku, ale souhlasí se zrušením samotestů a antigenních testů, pokud je pro PCR dostatečná kapacita," uvedl Vojtěch.

Protože kapacitu PCR testů považuje za dostatečnou, kabinetu předloží opatření, podle kterého bude možné prokazovat se jen PCR testem, doplnil. Vojtěch v pátek hovořil o tom, že by vláda v demisi měla opatření schválit v úterý, dnes však uvedl, že opatření předloží vládě v pondělí.