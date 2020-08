V babyboxu v Jičíně našli holčičku, jmenuje se Martina

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v Jičíně dnes po poledni někdo odložil novorozenou holčičku. Byla zabalená do šedé deky. Dostala jméno Martina. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo již 208 dětí, za letošní rok devět.