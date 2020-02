V babyboxu v Opavě našli novorozeného chlapečka

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě dnes ve 20:17 někdo odložil chlapečka. Je to 202. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. V letošním roce jde o třetí případ. ČTK to dnes sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V opavském babyboxu se jedná o páté odložené dítě.