V Brně vznikne očkovací centrum bez registrace v Olympii

Lidé budou mít v Brně na výběr ze dvou vakcín, budou to Pfizer a jednodávkový Johnson & Johnson. "Otevřeno bude každý den včetně víkendu. Zatím je stanovený čas od 10:00 do 20:00. Podle zájmu to budeme upravovat," uvedla Lipovská.

Očkovací centra bez registrace v pondělí otevřela v Praze na hlavním nádraží a v nákupním centru Chodov. Na Chodov denně přijde kolem 800 lidí, na nádraží 400 až 500. V pondělí se otevře další centrum v nákupním centru na Smíchově. Očkování bez registrace umožní i Plzeňský kraj a zvažuje ho také Zlínský kraj.

Zatím se v zemi od konce loňského prosince očkovalo v různých centrech v nemocnicích, v halách, na výstavišti a podobně. Lidé ale potřebovali registraci. Zdravotníci rozdali dosud přes devět milionů dávek, plně očkováno je v zemi 4,1 milionu lidí.

V ČR je zatím od začátku pandemie loni v březnu až dosud potvrzeno 1,670.583 případů nemoci covid-19. Vyléčilo se 1,637.541 lidí, naopak 30.335 s nemocí zemřelo.