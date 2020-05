V Brně zemřela nakažená žena, kterou nemocnice léčila remdesivirem

Podle ní měla pacientka další komplikace, z nichž se jedna náhle zhoršila. Blíž to nespecifikovala. V kraji je od začátku pandemie k dnešnímu dni 522 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru.

Nemocnice přijala ženu s ročníkem narození 1969 z ostravské nemocnice v první půli května. Minulý týden jí podala po deseti dnech poslední dávku léku remdesivir. Žena zemřela v neděli večer. "Úmrtí nesouviselo s onemocněním covid-19 a léčbou remdesivirem. Pacientka měla další komplikace, z nichž se jedna náhle zhoršila," uvedla Lipovská.

Nemocnice tak nemá žádného dalšího pacienta s nemocí covid-19 na anesteziologicko-resuscitační klinice, kde se stará o pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Zařízení má pro tuto péči vymezeno 12 lůžek s možností plicní ventilace. Kromě toho je garantem léčby remdesivirem stejně jako další tři nemocnice v zemi.

V kraji od nedělního večera přibyl jeden nový potvrzený případ nemoci covid-19, celkem je jich 522. Nejvíce je jich v Brně, a to kolem 200, nejméně, 14, na Hodonínsku. Nakažení jsou ve všech věkových kategoriích. Nejméně případů je u dětí, nejvíce ve věku 25 až 34 let, a to skoro 100.

Testy v kraji podstoupilo podle posledních informací hygieniků skoro 8200 lidí, počet pozitivních případů je 6,3 procenta. V karanténě je kolem 150 lidí, dalších asi 100 lidí je v karanténě pendlerů jezdících do zahraničí za prací a repatriantů, tedy lidí, kteří se vrátili do vlasti z ciziny.

V ČR je k dnešku 8957 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem 315 lidí s nemocí zemřelo, 6083 se z ní vyléčilo.