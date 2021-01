V brněnské záložní nemocnici absolvují očkování stovky lidí denně, Babiš přijel obhlédnout systém

Na systém očkování se přijel podívat premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a také zástupci Ústřední vojenské nemocnice, kteří se podle Plaché budou inspirovat pro chystané velkokapacitní očkovací centrum v Praze. V brněnské záložní nemocnici by se časem mohlo očkovat až 3000 lidí denně.

Fakultní nemocnice Brno spustila zátěžové testovací očkování v prostorách na výstavišti v pondělí. Nejprve šly desítky hasičů a policistů, kteří pomáhají v nemocnici jako dobrovolníci, například na stěrových místech nebo s řízením sanitek. Nyní podle Plaché denně očkování absolvují stovky lidí. "Oslovili jsme policisty a hasiče, protože jsou velká koordinovaná skupina," uvedla Plachá. Dále na očkování chodí i senioři, kteří docházejí do nemocnice na různá vyšetření.

Fakultní nemocnice Brno dostala už tři dodávky vakcíny proti covidu-19. V první bylo bezmála 5000 vakcín, u druhé a u třetí shodně po 11.700 vakcínách. Část předala jiným nemocnicím nebo domovům seniorů, část nechala na očkování zaměstnanců a také policistů a hasičů.

Záložní nemocnice s 300 lůžky vznikla na brněnském výstavišti loni v listopadu jako náhradní kapacita pro případné pacienty s nemocí covid-19. Zatím v ní ale žádný pacient s koronavirem nebyl, protože stačí kapacita lůžek v nemocnicích v kraji. Proto se fakultní nemocnice po domluvě s krajem a městem dohodla na využití prostoru pro očkovací centrum.

Pokud by bylo potřeba lůžek pro pacienty s koronavirem, je to podle Plaché možné do 24 hodin s tím, že by budova přestala fungovat pro očkování. V nemocnicích v kraji je přes 800 pacientů s covidem-19, loni v listopadu jich bylo kolem 1200 a i tak byla volná místa v nemocnicích.