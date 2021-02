V Česku je druhá dodávka vakcíny od AstraZeneky

"Vakcíny od AstraZeneca z druhé dodávky budou rozvezeny do všech krajů, a to vždy na jedno místo podle populačního klíče," napsala ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Kraje dostávají dodávky vakcíny proti covidu-19 podle poměru občanů nad 65 let vůči průměru ČR.

Už v sobotu do Česka dorazilo prvních 19.200 dávek vakcíny AstraZeneca, která je třetí schválenou pro použití v EU. Očkovací látky pak byly v pondělí rozvezeny do nemocnic v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Dnes se s očkováním touto vakcínou začalo.

Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by mohla firma dovézt přes 170.000 dávek. AstraZeneca má být díky svému jednoduššímu skladování určena i k očkování praktickými lékaři v ordinacích nebo u jejich pacientů doma. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní části paže, a to s odstupem čtyř až 12 týdnů.

V ČR už zdravotníci očkují dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a od Moderny. Očkovací látku stále dostávají především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. Ke středečnímu večeru podali zdravotníci podle dat ministerstva zdravotnictví téměř 400.000 dávek, asi 129.000 lidí dostalo i potřebnou druhou dávku.