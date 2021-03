V Česku nebylo žádné úmrtí po očkování způsobeno krevní sraženinou

SÚKL oznámení o podezřeních na nežádoucí účinky vakcín shromažďuje a každý týden zveřejňuje. K minulému úterku jich evidoval 1506. "Z 11 úmrtí, která byla nahlášena v ČR jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covidu-19, nebylo ani jedno způsobeno tromboembolií. Nadále platí, že se neprokázalo, že je očkování v České republice potřeba přerušit," uvedl lékový ústav. Jeho zástupci se účastní i jednání lékových agentur v EU, která se očkování týkají.

Lékový ústav zveřejňuje jen celkový počet podezření na nežádoucí účinky, nerozlišuje to podle druhů používaných vakcín. "Při rozlišování počtů hlášení na jednotlivé vakcíny by mohlo snadno dojít k chybným interpretacím těchto údajů a k nesprávnému předpokladu, že jedna vakcína je bezpečnější než jiná," napsala ČTK mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Podle ní jsou všechny v Česku používané vakcíny bezpečné a nezjistilo se nějaké riziko, které by bylo spojeno jen s jednou z nich. Kromě AstraZeneky se v ČR podávají také očkovací látky firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Očkování vakcínou od britsko-švédské firmy AstraZeneca pozastavily od pondělí Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Švédsko, Lotyšsko či Lucembursko. Chtějí počkat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a poté vydá k vakcíně stanovisko.