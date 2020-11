V Česku přibylo 6471 případů covidu, méně než před týdnem

Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Rizikové skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti covidu, zůstalo dnes na 62 bodech. To odpovídá čtvrtému z pěti stupňů rizik.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem už dva týdny v Česku klesají. Zatímco ještě na přelomu října a listopadu dosahovaly až přibližně 15.000 případů denně, tento týden se pohybují kolem 4000 až 6000 za den. Méně se testuje, ale snižuje se i podíl pozitivních případů na počtu provedených testů. V posledních dnech už nepřesahuje 25 procent. O počtu čtvrtečních testů bude ministerstvo informovat dnes večer. Noční aktualizace dat byla dnes z technických důvodů o několik hodin zpožděná.

Aktuálně má v Česku nákazu 95.501 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnici je 6555 lidí, v posledních dnech počet kolísá, ale drží se pod 7000. Nad 7000 byl naposledy v pátek. V těžkém stavu je méně než 1000 pacientů. Stále však přibývá úmrtí. Ve čtvrtek jich přibylo 59, za listopad zatím 3353. Nejvyšší denní počet úmrtí s covidem připadá na 3. listopadu s 256 mrtvými. Celkový počet zaznamenaných případů covidu-19 v Česku od 1. března, kdy byly potvrzeny první případy nákazy, činí téměř 482.000.

Nejhorší epidemická situace v Česku zůstává nadále na Havlíčkobrodsku. Hygienici tam za uplynulých sedm dní zaznamenali 623 nakažených na 100.000 obyvatel. Vysoký počet má také Chrudimsko, Svitavsko a Jičínsko.

Laboratoře v Praze potvrdily ve čtvrtek 484 případů nákazy koronavirem. Bylo to přibližně o sto případů víc než ve středu a téměř stejně jako minulý čtvrtek. Rizikové skóre v hlavním městě přesto kleslo ze čtvrtečních 47 na aktuálních 44 bodů ze sta. Nadále to odpovídá prostřednímu z pěti stupňů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie se v Praze novým koronavirem nakazilo přes 57.000 lidí. Přibližně 48.000 z nich se z nemoci uzdravilo. Aktuálně je v metropoli 8500 nakažených, většina z nich má mírný průběh onemocnění.

Čtvrteční přírůstek byl nejvyšší od minulého pátku, kdy testy v metropoli odhalily 492 případů. Od začátku listopadu stoupl počet infikovaných v Praze o více než 9822, což je o přibližně 5800 méně než za prvních 19 dní v říjnu.

⚠️V Praze evidujeme za čtvrtek 19.11.2020 / 484 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 19.11.2020 čísla 57.213 počet aktivních případů 8.460#hshmp #COVID19 #praha pic.twitter.com/MmwfFZqdzZ — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) November 20, 2020

S nemocí covid-19 dosud v metropoli zemřelo 660 lidí, z toho sedm ve čtvrtek. Tyto údaje se ale při pozdějších aktualizacích většinou mění. Od začátku měsíce zemřelo v hlavním městě s covidem zatím 246 lidí, zatímco od 1. do 19. října do statistik přibylo 100 zemřelých.

Opatřeními proti covidu se dnes bude zabývat vláda. S účinností od pondělí je plánuje zmírnit tak, aby korespondovala se čtvrtým stupněm rizika protiepidemického systému PES. Dosud odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Povoleno by mohlo být třeba shromažďování až šesti lidí místo dvou, noční zákaz vycházení by mohl platit až od 23:00 místo 21:00. Na schválení přesunu do čtvrtého stupně rizik je navázán také návrat dalších žáků a studentů do škol. Prvňáci a druháci se do školních lavic vrátili ve středu, další by mohli jít 25. a 30. listopadu.

Vláda by dnes také měla prodloužit platnost pravidel, která byla navázána na nouzový stav. Ten měl skončit dnes, poslanci kabinetu povolili prodloužení do 12. prosince. Nouzový stav v Česku trvá od 5. října.