V Česku se objevily dva případy koronavirové varianty kentaur

Poprvé byla tato varianta, proti které zřejmě nechrání dřívější prodělání covidu-19, zachycená na konci srpna v Praze. O podobné variantě BA.2.76 informoval SZÚ v polovině července.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) posuzuje nebezpečnost nových variant koronaviru. "Dle ECDC je tato varianta klasifikována jako varianta hodná zájmu a je zapotřebí ji monitorovat," uvedl SZÚ.

V posledním měsíci v ČR převažují podle dat o sekvenaci viru různé podtypy omikronu, sekvenováno bylo 469 vzorků. Typ BA.5 tvoří 72 procent vzorků, subvarianta BE 7,5 procenta vzorků, BA.4 0,9 procenta a další podtypy BA.2.x 1,3 procenta. Na ochranu proti subtypům BA.4 a BA.5 byly upravené covidové vakcíny, kterými se v září začalo v Česku očkovat.

"Přestože struktura spike proteinu stále umožňuje adaptační evoluci, není zřejmé, jak bude vypadat další vývoj viru," doplnil SZÚ.

Původně se varianty koronaviru označovaly podle místa, kde byl jejich genom poprvé sekvenovaný. Původní varianta tak byla označovaná jako wu-hanská podle čínského města původu, poté následovala britská nebo jihoafrická. Postupně se přešlo na označování písmeny řecké abecedy. V létě 2021 v ČR převládla varianta delta, v současné době se šíří omikron a jeho podvarianty.

Podle molekulárního genetika Jana Pačese z Akademie věd ČR Světová zdravotnická organizace (WHO) už podvariantám omikronu nová jména nepřiřazuje. "Už tady máme dceřiné varianty omikronu, evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám," uvedl v rozhovoru, který v pátek ČTK akademie poskytla.

"Je tady omikron, ale není to omikron, který začal vlnu někdy v létě. Jsou to jeho dceřiné varianty, které mají nová jména. Biologové jim je přiřazují sami, takže tady máme kentaura, gryfona, miasmu. Evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám a my se ho budeme snažit dohánět," popsal.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno přes 4,1 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou infekci eviduje ministerstvo zdravotnictví víc než 343.000. Pozitivní test mělo v pracovních dnech tohoto týdne asi 2800 až 4000 lidí, pozitivní je zhruba každý třetí test u člověka s příznaky.