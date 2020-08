V Česku skokově přibylo nakažených. Prymula a Rážová vysvětlují, co se stalo

V ČR v pátek přibylo 506 nakažených, dosud nejvíc za jeden den.

Podle Prymuly je patrné, že v posledních třech čtyřech týdnech se zvyšují denní přírůstky nakažených, průměr je kolem 250 nově potvrzených případů za den. "Ohniska nejsou velká, ale jsou skutečně poměrně plošně," řekl. Řada případů je podle něj u lidí, kteří se vrátili z dovolené. Nárůst ale koresponduje s množstvím testů, uvedl. Poukázal také na to, že se nezvyšují počty hospitalizovaných a těžkých případů.

Šíření nemoci podle Prymuly zatím není dominantně komunitní, funguje chytrá karanténa. "Ohniska jsme schopni mapovat a kontakty (nakažených) nalézt," řekl.

Opatření proti koronaviru se podle Prymuly musejí nastavit tak, aby je lidé dodržovali a brali je jako potřebná. "Pokud vyhlásíte nějaké opatření, které bude ignorováno, tak to nemá smysl," uvedl. Poukázal na plán zavést ve vnitřních veřejných prostorách od září roušky, který ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po odporu části veřejnosti zmírnil jen den poté, co ho vyhlásil. "Vnímáme také to, že tady dneska je možná i většinový názor v národě, že není potřeba dělat takto restriktivní opatření, protože klinický průběh je mírný," řekl.

Zavedení roušek je podle Prymuly v budoucnu možné v regionech, kde takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví ukáže výraznější šíření covidu-19 a více ohnisek. Celostátní zpřísnění opatření může nastat, pokud by výrazněji přibývalo hospitalizovaných s koronavirem a těch, kteří mají těžký průběh nemoci.

Z pátečních nově potvrzených případů bylo podle Prymuly 129 v Praze, kde je šíření covidu-19 otázkou sportovních klubů i zdravotnických zařízení a řady dalších malých ohnisek. Sedmdesát nových případů bylo ve středních Čechách a 62 v Moravskoslezském kraji. "Nejsou to nějaká překvapivá, nová zjištění," podotkl.

Podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové je rekordní přírůstek zapříčiněný i tím, že bylo v pátek otestováno velké množství lidí, zvláště z okolí již dříve pozitivně testovaných. V České televizi řekla, že v Česku provedeno bylo 8672 testů.

"Je potřeba zdůraznit, že i ten velký záchyt v Praze jsou kontakty původně pozitivně testovaných," řekla Rážová. Podle hlavní hygieničky se v pátek pozitivní test na covid-19 ukázal především u lidí mladší a střední generace. Většina z nich nevykazuje příznaky nemoci. Doplnila, že nízké počty nakažených jsou v hlavním městě mezi rizikovými osobami. "Zásah do seniorské populace je v Praze minimální. Z celé republiky to netvořilo ani jedno procento," řekla Rážová.