V Česku ubylo hospitalizací nakažených pacientů

Vláda o zpřísnění podmínek rozhodla ve čtvrtek kvůli vysokému vytížení nemocnic. Tento pátek bylo v Česku hospitalizovaných 5812 pacientů s novým koronavirem, o 518 méně než před týdnem. Na Orlickoústecku dnes policie odhalila lyžařský vlek, který byl v provozu navzdory zákazu.

V Česku v pátek přibylo 8010 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, podobně jako ve čtvrtek. Ve srovnání s předchozím pátkem to bylo o 447 případů méně. Index protiepidemického rizika PES dnes vlivem revize údajů z předchozích dvou dnů klesl ze 70 na 68 bodů, nadále ale zůstává ve čtvrtém stupni epidemického rizika. Platná opatření přesto odpovídají nejvyššímu, pátému stupni.

Ačkoliv celkový počet pacientů v českých nemocnicích v pátek klesl, a v těžkém stavu bylo nejméně lidí s covidem od 3. ledna, situace v některých zařízeních je nadále vážná. Dnes na to upozornili signatáři výzvy Otevřete hranice sanitkám, kteří po ministerstvu zdravotnictví požadují, aby umožnilo převoz covidových pacientů z přetížené chebské nemocnice do Německa. V chebské nemocnici chybí volné kapacity intenzivní péče, v důsledku toho musí zdravotníci podle autorů výzvy selektovat pacienty. Dosud se pacienti s koronavirem převáželi do jiných nemocnic v rámci kraje i mimo něj, i tam již kapacity docházejí, uvedli.

O pomoc ministerstva zdravotnictví s převozem pacientů do Německa požádal před nedávnem hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale tuto možnost odmítl. Uvedl tehdy, že v Česku jsou dostatečné kapacity a není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic.

I dnes vyrazila část Čechů do hor. V Krkonoších a Orlických horách jich ale bylo méně než o minulém víkendu. Na menší zájem mělo zřejmě vliv i větrné počasí a také další omezení provozu lanovek, které nesmí kromě lyžařů vozit už ani pěší a běžkaře. Policie tak nemusela řešit žádné vážnější dopravní problémy. Větší komplikace nezaznamenali ani zástupci horských středisek.

Méně lyžařů bylo také v Jizerských horách, ačkoliv i dnes se zaplnila parkoviště v Bedřichově, který patří k oblíbeným nástupním místům na Jizerskou magistrálu. Zatímco o druhém lednovém víkendu tam ale museli příjezd policisté kvůli náporu motoristů zavřít, dnes byla doprava klidná.

Stovky, možná až tisíce návštěvníků dnes naopak zamířily na šumavskou Kvildu, řekl ČTK její starosta obce Václav Vostradovský (STAN). Lidé, z nichž někteří přijeli v karavanech, si užívali sněhu na bobech či běžkách. Do terénu ale vyrazili i pracovníci České obchodní inspekce, kteří spolu s policisty zkontrolovali na Kvildě a Zadově 19 penzionů, hotelů a restaurací. Žádné porušení zákona ani vládních omezení nezjistili.

Přestože provoz lyžařských vleků a lanovek protiepidemická nařízení neumožňují, v Čenkovicích na Orlickoústecku dnes vlek jezdil. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské využívaly vlek desítky lyžařů, vypadalo to tam, jako za běžného provozu. Policisté případ zadokumentovali a předali správnímu orgánu. Provozovateli hrozí až třímilionová pokuta.