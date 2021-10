V Česku za posledních deset let ubylo předčasně narozených dětí

Za předčasně narozené se pokládají děti před 37. dokončeným týdnem těhotenství. Loni takto v Česku přišlo na svět zhruba 7200 dětí, o 1500 méně než v roce 2011. Živě narozených přitom ve stejném srovnání přibylo asi o 1700.

S délkou těhotenství souvisí porodní hmotnost dítěte. "Průměrná hmotnost novorozenců v posledních sedmi letech mírně roste a u loni narozených dětí činila 3319 gramů," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. Novorození chlapci vážili v loňském roce v průměru 3383 gramů, dívky 3252 gramů. Průměrná hmotnost předčasně narozených dětí loni byla 2272 gramů, což je o 1222 gramů méně než u novorozenců ve 41. týdnu těhotenství, kterých je nejvíc.

Děti se nejčastěji rodí předčasně velmi mladým matkám do 20 let, dlouhodobě zhruba v desetině případů. Následují čtyřicetileté a starší ženy, kterým se loni předčasně narodilo 8,5 procenta dětí. "V jejich případě se však tento podíl za posledních deset let snížil o tři procentní body," podotkla Štyglerová. Nejméně často se v loňském roce děti rodily předčasně ženám mezi 25 až 29 lety, jen v 6,1 procenta případů.

"Necelá třetina všech děti se rodí ve 41. týdnu těhotenství. Ve 40. týdnu těhotenství pak další čtvrtina živě narozených," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ve 42. týdnu a později přišlo loni na svět 18,8 procenta z novorozených, podobný podíl připadal na 38. a 39. týden těhotenství.