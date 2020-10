V domovech seniorů mají být odděleny prostory pro nemocné

V domovech seniorů by měly být vyčleněny prostory pro nemocné koronavirem, k tomu i potřebný personál. Po jednání vlády to dnes uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Opatření by podle něj mělo zabránit šíření nemoci uvnitř zařízení. Vedle oddělení prostor a pečovatelů je podle něj třeba pravidelně sledovat zdravotní stav klientů zařízení a dodržovat hygienická opatření.