V lázních se budou zpřísňovat opatření. U klientů by se mohly používat antigenní testy

"V lázních budeme velmi zpřísňovat opatření, protože máme i negativní signály od německých partnerů, kteří tvrdí, že dochází k zavlékání onemocnění na jejich území od lázeňských hostů, kteří byli v České republice. Nemusí to být klasičtí lázeňští hosté, ale třeba hosté, kteří tam jedou na wellness. Jinak opatření zůstává, jak je nastaveno - uzavření lázní pro wellness, aktivity, které jsou ze zdravotního pojištění, nadále přetrvávají. Každopádně by se měla uvolnit poměrně významná lůžková kapacita lázní a my s tím počítáme pro využití," uvedl Prymula.

"Na základě skutečností, které jsou poměrně čerstvé, připravujeme opravdu zpřísnění a dodržování režimových opatření. Co je klíčové a co se nedařilo i v řadě sociálních zařízení - striktní oddělení osob pozitivních od negativních. Jakmile dojde k sebemenšímu křížení kdekoli, dochází k tomu, že se celé zařízení v podstatě nakazí," dodal ministr.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy se bližší informace o tom, jak by měly lázně v nových podmínkách fungovat, dozví zástupci lázní dnes vpodvečer. "Umíme si představit, že bychom mohli převzít část pacientů z nemocnic na doléčení, a pomoci je tak vyprázdnit pro léčbu covidových pacientů," řekl dnes Bláha ČTK.

Podle něj už tak omezené poskytování lázeňské péče vyhlášená opatření zřejmě ještě omezí. "Měly by ale v alespoň částečném režimu fungovat nadále. Sice bude chybět ten sociální faktor, ale zdravotní péči můžeme dál poskytovat pro pacienty například po operacích," řekl Bláha.

Vláda podobné nařízení v pondělí schválila pro domovy pro seniory, pacienty s demencemi či postižené. Měly by mít oddělené prostory pro klienty s covidem-19. Vyčlenit by měly i personál. Opatření by podle něj mělo zabránit šíření nemoci uvnitř zařízení. Vedle oddělení prostor a pečovatelů je podle pondělního vyjádření Prymuly potřeba pravidelně sledovat zdravotní stav klientů zařízení a dodržovat hygienická opatření.

Postupně se podle Prymuly v podobných zařízeních začnou využívat antigenní testy. Nyní začínají fungovat v pilotních projektech, ověření spolehlivosti se zatím zúčastní Karviná a tři lokality ve Středočeském kraji a v Praze. Měl by se ověřit rozdíl mezi antigenními testy a nyní využívanými testy metodou PCR. Antigenní jsou levnější, rychlejší, ale méně přesnou variantou oproti metodě PCR.

"Postupně najedeme na systém, který byl deklarován. Antigenní testy budou vyžadovány pro zařízení sociální péče pro personál a nové klienty a u řady soukromých domů to bude vyžadováno nepochybně. Předpokládáme, že to bude zavedeno obecně. Podobně chceme tato opatření i pro zdravotnická zařízení, tam dochází také k masivnímu šíření," dodal Prymula.