V lékárnách se letos očkovat proti covidu nejspíš nebude

Sněmovna návrh schválila v první čtení na začátku dubna, nutné je ještě druhé čtení, projednání v senátu a podpis prezidenta. Zákonodárci ale v létě obvykle nejednají. "Než by to prošlo legislativním procesem, tak by se to zřejmě vůbec nestihlo," řekl Krebs.

Lékárnám se navíc podle něj nevyplatí upravovat prostory a školit personál, pokud by mohly očkovat jen krátkou dobu. "Těžko do toho někdo půjde, když nebude vědět, jak dlouho to potrvá," dodal. Přitom v zahraničí, kde bylo očkování v lékárnách zavedeno, se ho účastní deset až 30 procent z nich.

Podle Krebse se jedná o úpravě návrhu, jenž by možnost očkování v lékárnách rozšířil ještě o chřipku, proti které se v lékárnách očkuje například v USA, Kanadě, Francii nebo Irsku. Nutné by také bylo zrušit časové omezení jen na rok 2022.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již dříve řekl, že pro přeočkování před nadcházející vlnou covidu-19 na podzim a v zimě budou znovu otevřená i velká očkovací centra bez registrace. Počítá také se zapojením praktických lékařů. Pro získání maximální ochrany před vlnou, kterou odborníci očekávají mezi říjnem a únorem, je podle Válka nejlepší se nechat očkovat od konce srpna.

Dosud bylo v ČR podáno podle dat ministerstva zdravotnictví 17,6 milionu dávek vakcíny proti covidu-19. Většina byla podána v očkovacích centrech v nemocnicích nebo ve velkokapacitních centrech zřízených ve sportovních či kongresových halách, na výstavištích a podobných místech. V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé, 4800 lékařů pro děti a dorost.

Zubních lékařů, kteří by se také mohli podle návrhu do očkování zapojit, je asi 7500 a lékáren zhruba 2800.