V Motole je na víkend k očkování objednáno 450 seniorů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Fakultní nemocnice Motol by dnes měla naočkovat 250 seniorů, kteří si svůj termín rezervovali prostřednictvím centrálního registru. Posledního objednaného seniora naočkovali zhruba v 18:20. ČTK to v podvečer řekla Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice. V neděli je pak k vakcinaci do Motola objednáno 200 osob starších 80 let.