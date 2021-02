V nemocnicích leží dvacetiletí i třicetiletí. Mladých lidí s těžkým koronavirem přibývá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šíření takzvané britské mutace koronaviru přineslo větší počet mladších pacientů v těžkém stavu v nemocnicích. Může to ale být i obecně větším počtem nakažených. Uvedli to dnes zástupci pražských nemocnic, které ČTK oslovila. V nemocnicích v metropoli leží v těžkém stavu dvacátníci a třicátníci, průměrný věk se pohybuje kolem 60 let.