V Olomouckém kraji je první případ varianty omikron

Samotná epidemie v kraji momentálně slábne, denní přírůstek nových případů onemocnění covidem-19 se pohybuje ve stovkách případů, před dvěma týdny jich bylo i více než 1000 za den.

"Máme v kraji jeden případ výskytu varianty omikron a čtyři podezření, u kterých čekáme na potvrzení z laboratoře. To bohužel trvá déle, předpokládali jsme, že bychom už to měli mít, ale stále čekáme. Více bychom měli vědět ve čtvrtek," uvedla mluvčí krajské hygienické stanice. Odkud se varianta do kraje dostala ani zda tyto případy spolu souvisí, mluvčí zatím nespecifikovala.

Za úterý přibylo v kraji ve statistikách 393 nových případů nákaz, před týdnem jich bylo 528 a týden dříve 1084. Sedmidenní přírůstek nákaz v kraji klesá už pátý týden v řadě. V přepočtu na 100.000 obyvatel je v kraji za poslední týden 305 nově nakažených, minulý pátek jich byl 474 a o týden dříve 723.