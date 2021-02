V osmi krajích hrozí vyčerpání kapacit intenzivní péče, tvrdí Dušek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V osmi krajích se může kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru vyčerpat kapacita jednotek intenzivní péče. V pěti zejména v západní polovině Česka se to může stát už do konce února. Na dnešním jednání sněmovního zdravotnického výboru to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Prvním signálem zhoršování epidemie je podle něj zvyšující se pozitivita ze všech PCR testů na covid-19. V úterý byla 40 procent.