V Ostravě se otevřelo očkovací místo bez registrace. Na vakcínu se stála fronta

Lidem se v centru bude podávat jednodávková vakcína proti koronaviru od společnosti Johnson&Johnson. Očkovací místo bude provozovat Fakultní nemocnice Ostrava. Ještě před otevřením se před centrem vytvořila fronta několika desítek lidí. V centru je pět očkovacích boxů, pracovat v něm bude 13 lidí na směně, většinou zdravotníků. ČTK to dnes řekla Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava.

"Přišla jsem sem, protože se nemůžu dovolat naší zdravotní sestře a skončila mi moje lékařka. Přes centrální systém se mi to zdá zdržování, a když mám volno, tak jdu radši sem. Určitě jsem ráda, že ta možnost je. Měla jsem covid dvakrát a doteď se z toho nemůžu vzpamatovat, takže já mám strach. Myslím, že opatření by se měla dodržovat, ale jedni a ti samí na to pořád kašlou. Čekala jsem, že zájem o očkování bude, takže jsem s řadou počítala, že musím chvíli postát ve frontě, mi nevadí," řekla jedna ze zájemkyň o očkování Věra Kolajová.

Očkovací centra v Česku fungují od loňského prosince například v nemocnicích, halách, na výstavišti a dalších místech, ale byla v nich nutná registrace. V Moravskoslezském kraji očkovací centra zřizovaly například i některé podniky.

První centra bez registrace otevřela minulý týden v Praze na hlavním nádraží a v obchodním centru Chodov. Dnes zahajují provoz i první centra mimo hlavní město. Kromě Ostravy se v poledne otevře takové místo v obchodním centru Olympia v Brně. Očkování tam bude mít na starosti Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Bez předchozí rezervace se lidé budou moci očkovat například i ve zlínské PSG aréně, ve zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus. Nově se otevře očkovací centrum bez registrace také v Jaroměři na Náchodsku v Královéhradeckém kraji.

Zdravotníci zatím podali lidem přes 9,6 milionu dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Plné očkování má přes 4,3 miliony lidí. V ČR žije téměř 10,7 milionu lidí.