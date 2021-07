V Pardubickém kraji se budou moci nechat očkovat lidé bez registrace

"Do Pardubického kraje jsme dostali 1000 dávek jednodávkové vakcíny, které chceme využít k očkování bez registrace v očkovacím kamionu," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

U sokolovny v Pardubicích budou stát dva kamiony. Ve velkém kamionu, kam budou chodit registrovaní lidé, se budou podávat druhé dávky vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, v menším jednodávková vakcína Janssen od Johnson & Johnson, kterou dostanou lidé neobjednaní. Zdravotníci mohou naočkovat 100 až 150 neregistrovaných zájemců denně, celkem až 800 lidí. Na dva srpnové dny počítá hejtmanství do Chrudimi s 200 dávkami. Zájemci nemusí být registrování ani v celostátním systému ani u svého praktického lékaře. Stačí být starší 18 let a mít s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

V regionu přibudou také očkovací místa pro mládež. V Pardubickém kraji je nyní 20.177 dětí ve věku od 12 do 15 let. Zájemce o vakcinaci v této věkové skupině očkují v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Kategorii 12 až 15 let budou od čtvrtka 22. července nově očkovat v Seči, kde je denní kapacita 72 míst, a od pátku 23. července také v Hlinsku, kde je denní kapacita 84 míst. Obě zmíněná očkovací místa plánují očkovat tuto věkovou skupinu jeden až dva dny v týdnu. "Na rezervaci v Pardubickém kraji čeká v tuto chvíli 837 dětí ve věku od 12 do 15 let, přičemž počítáme na týden od 26. července s kapacitou minimálně 1000 míst pro tento věk," uvedla Matoušková.

Některá krajská očkovací centra od 14. července přestala vypisovat termíny na první dávku a dokončí očkování druhých dávek. Kraj totiž očekává méně dodávek vakcíny Pfizer.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Pardubickém kraji aplikováno 411.772 dávek vakcíny. Ukončené očkování má 196.497 lidí, 55.962 čeká na druhou dávku. Očkuje se v krajských i soukromých zdravotnických zařízeních a u některých praktických lékařů. Kraj má přes 522.000 obyvatel.