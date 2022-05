V pondělí v Česku přibylo 1680 nově potvrzených případů covidu

— Autor: ČTK

V pondělí v Česku přibylo 1680 nově potvrzených případů covidu-19. Bylo to o čtvrtinu méně než o týden dřív. Snížil se rovněž počet podezření na opakovanou nákazu, a to ze 439 na 329. V nemocnicích je 615 lidí, kteří měli pozitivní test. V mezitýdenním srovnání ubyla třetina hospitalizovaných. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví.