V pondělí v Česku přibylo 2257 nových případů covidu

— Autor: ČTK

V pondělí v Česku přibylo 2257 nových případů covidu-19. Je to skoro třikrát víc než před týdnem, na kdy ale připadalo sváteční Velikonoční pondělí. V nemocnicích je 863 pacientů s pozitivním testem na koronavirus, o několik desítek víc než na konci víkendu, nicméně v mezitýdenním srovnání to znamená pokles o 132 hospitalizovaných. V těžkém stavu bylo 39 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.