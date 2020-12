V pondělí vypuknou kampaně, které budou vyvracet dezinformace o covidu-19

Podle něj nepravdivé informace ministerstvo vyvrací i na webu a profilech na sociálních sítích. Podle Jana Cempera, šéfredaktora serveru Manipulátoři.cz, který se vyvracení dezinformací věnuje, ale chybí argumentace a relevantní zdroje.

Blatný dnes uvedl, že asi 30 procent veškerého dezinformačního obsahu je zaměřeno proti vakcínám. "Tři nejčastější o té proti koronaviru jsou, že byla vyvinutá za příliš krátkou dobu, způsobí nemoc samotnou a je nebezpečná," uvedl Blatný.

Podle něj jsou jiné koronaviry výrobcům vakcín známé, takže nevyrábějí vakcínu proti něčemu úplně novému. Evropská léková agentura (EMA) navíc podle něj garantuje, že očkování bude mít úplně stejné standardy jako jiné běžné vakcíny. "Ta rychlost je daná tím, že farmaceutické firmy se v současné době předcházejí v tom, kolik do nich investují," dodal. Onemocnění covid-19 podle něj nemůže očkování způsobit, protože žádná z vyvíjených vakcín, jejichž použití se pro EU zvažuje, neobsahuje celý virus, který by byl schopen člověka infikovat.

Také na webu, kde dezinformace vyvrací, se ministerstvo věnuje převážně očkování. Dalším tématem jsou antigenní testy, roušky nebo škodlivost protiepidemických opatření. Jako zdroj informací na webu je uvedena společnost Semantic Visions a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

"Na daném webu postrádám jakýkoliv fact-checking. Vlastně je tam jen to, že někdo něco tvrdí a my to považujeme za dezinformaci. Naprosto tam postrádáme argument, proč se jedná o dezinformaci, kde najdu relevantní data o uvedeném problému a podobně," řekl na dotaz ČTK šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Cemper.

Problematické podle něj může být i to, že web uvádí přímo aktivní odkazy na původní zdroje dezinformací. "My se například snažíme u grafiky obsahující dezinformaci ji škrtnout, popřípadě ji opatřit nějakým textem, aby se od nás nešířila dál," dodal.

Proti uvedení svého jména na tomto webu ministerstva se ohradil exprezident Václav Klaus. Ministerstvo ho spolu s imunologem Václavem Beranem uvádí jako příklad známých osobností, jejichž vyjádření nebo chování byla využita na podporu dezinformací nebo konspiračních teorií. Klaus v dopise ministra vyzval, aby jeho jméno úřad z webu odstranil.

Poslanci i odborníci upozorňují na potřebnost informačních kampaní, které by měli cílit především na osoby, které mají pochybnost o tom, zda se nechat očkovat. Podporovat by ji například podle Mediků pro očkování měly také známé osobnosti nebo politici. Pro kolektivní ochranu a zabránění cirkulace viru ve společnosti je třeba, aby se nechalo očkovat aspoň 60 procent populace.