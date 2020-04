V Praze bude fungovat tzv. létající zdravotnický tým

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V pražských domovech pro seniory či lidi s postižením budou se zdravotnickou péčí pomáhat tzv. létající zdravotnické týmy. Krizový tým lékařů a sester bude fungovat od pondělí 4. května a dále v pracovních dnech od 08:00 do 18:00. Denně by mohli zdravotníci navštívit čtyři nebo pět zařízení. Novinářům to dnes řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě).