V Praze hledají rezervních 1000 lůžek pro následnou péči

S odkazem na schůzku se zástupci státu to dnes po jednání krizového štábu Prahy řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Milena Johnová (Praha Sobě). Zatím je lůžek v Praze dost. Personál by v případě většího náporu pacientů mohli zajistit i dobrovolníci, které proškolí Český červený kříž (ČČK).

Johnová uvedla, že při následné péči o pacienty z ohrožených skupin, zejména seniory, jsou nejvhodnější nemocnice, ve kterých by podle ní měl stát uvolnit nyní nevyužitá oddělení. "Jsem ráda za to, že se začalo mluvit o tom, že je třeba řešit nejen akutní lůžka, ale i ta následná," řekla. Dodala, že magistrát pro tyto účely zajistil nové oddělení v městské nemocnici následné péče, dále ve spolupráci s ČČK dosud nevyužitý pavilon v Bohnicích a ještě má k dispozici patro v domově pro seniory v Zahradním Městě.

Problém by mohl nastat s personálem, kde v případě nutnosti mají vypomoci dobrovolníci. ČČK příští týden spustí jednodenní kurzy, kde se zájemci budou moci nechat proškolit v základních zdravotnických úkonech, jako je podávání stravy či obstarání základní hygieny pacientů. Poté by, pokud by to situace vyžadovala, mohli pomoci v nemocnicích a sociálních zařízeních, stejně jako studenti. Johnová dodala, že město k náboru dobrovolníků spustí kampaň v médiích a na venkovních reklamních plochách.

Hřib dále uvedl, že k dnešním 11:00 bylo v metropoli volných 133 ARO nebo JIP lůžek, což je 16 procent z celkového počtu. Lůžek s kyslíkem pak podle něj bylo neobsazených 819, tedy 28 procent. "To jsou čísla lepší, než byla v pátek," řekl. Dodal, že zásadní je zajistit ochranu věkové skupině nad 65 let. Podle dostupných informací je podle něj v této skupině v metropoli 9,1 procenta nakažených, 58,2 procenta hospitalizovaných a 95,5 procenta zemřelých.

Johnová v té souvislosti uvedla, že nyní je podle jejích informací v pražských domovech pro seniory nakažených 12 lidí. "Nemáme hlášeny žádné velké, plošné problémy, jako to bylo na jaře," řekla. Na jaře se začala nákaza šířit právě v domovech pro seniory, což vedlo k výraznému nárůstu mrtvých. Nynější lepší situace je podle Johnové dán tím, že personál je už zkušenější.

Město také připravuje spuštění několika testovacích míst. Hřib řekl, že od 1. října by mělo začít fungovat nové ve Spálené ulici a v ulici 5. října na Výstavišti, kde už bylo v minulosti. Město také tento týden spustí interaktivní mapu odběrových míst, kde bude možné zjistit, kde je zrovna volná kapacita, doplnil Hřib.

Primátor dále řekl, že z městských organizací nyní žádná není zasažena tak, aby to narušilo její provoz. Nejvíce nemocných je podle něj v dopravním podniku, a to kolem padesátky. Podnik má nicméně nejvíce zaměstnanců. V dalších dnech se podle Hřiba budou konat jednání k plánovanému zavedení distanční výuky ve středních školách a k zapojení mediků.

Jak vyplývá z údajů hygienické stanice, k dnešním 18:00 přibylo za posledních 24 hodin v metropoli 406 nakažených. V pondělní to bylo 238 případů. Od březnového začátku epidemie v Česku bylo v Praze zaznamenáno 12.466 nakažených koronavirem, z nichž se více než polovina už vyléčila a 119 lidí zemřelo. Aktuálně diagnostikovaných je 5445 lidí z Prahy.