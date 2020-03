V Praze je 29 nových případů koronaviru, nákaza zjištěna ve školce v Praze 12

Mezi novými nakaženými v Praze je 19 mužů a deset žen. Někteří z nich mají podle hygieniků cestovatelskou anamnézu, vrátili se z Itálie, USA, Francie (Paříž), Velké Británíe (Londýn) a Španělska. "Některé nové, laboratorně potvrzené případy se pohybovaly v těsné blízkosti již dříve diagnostikovaných nemocných. Mezi novými případy zaznamenány i přenosy v rámci rodiny," uvedla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Nejvyšší počet pacientů v hlavním městě je ve věku mezi 25 a 64 roky, a to 67 pacientů. Z toho je větší část mužů. Druhou nejpočetnější skupinou nakažených jsou senioři nad 65 let věku. Nakaženy jsou také dvě děti do pěti let. Nejmladšímu pacientovi jsou dva roky a nejstaršímu 86 let.

Praha 12 uzavřela MŠ Hasova. U jednoho z dětí byla prokázána nákaza koronavirem. Děti i zaměstnanci, kteří s ním přišli do kontaktu, jsou v karanténě. O uzavření školky rozhodla na svém mimořádném zasedání v sobotu rada městské části. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách radnice. Na případ upozornil server iDNES.cz. O uzavření mateřských škol v sobotu večer rozhodla také Praha 14 a v týdnu již oznámily uzavření školek Praha 1 a 11.

"Rada městské části Praha 12 na svém mimořádném jednání v sobotu 14. března 2020 rozhodla o uzavření MŠ Hasova při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12, a to z důvodu výskytu nákazy u jednoho z dětí," sdělila radnice.

Děti a pracovníci, kteří přišli s nakaženým dítětem do kontaktu, jsou v karanténě. Ostatní mateřské školy v městské části zůstávají prozatím otevřené. Radnice ale vyzvala rodiče, aby ponechali děti doma. "Snahou je zajistit provoz alespoň pro rodiče dětí, kteří pracují v klíčových odvětvích a rodiče samoživitele," píše se na webu.

Vedení městské části se bude situací zabývat na svém zasedání v pondělí 16. března. "Situaci neustále sledujeme a vyhodnocujeme," uvedl starosta Jan Adamec (Piráti). Jde podle něj o to, aby například lékaři, zdravotní sestry, lékárníci či hasiči nemuseli zůstat doma kvůli hlídání dětí.

Kvůli provozu mateřských škol zasedali mimořádně také radní Prahy 14. Ta uzavře všechny mateřské školy na svém území a v provozu zůstanou pouze pro děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a samoživitelů, kteří nemají jinou možnost jak pečovat o dítě. Na Praze 14 se objevila nákaza koronavirem mezi žáky základní školy. Uzavřít školky se již rozhodly Praha 1 a 11. V Praze 2 bude upraven režim předávání a vyzvedávání dětí. Cílem je minimalizovat vstup dospělých do budov.