V Praze přibylo 730 případů covidu, epidemie má vážný dopad na rozpočet metropole

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze ve čtvrtek přibylo 730 potvrzených případů koronaviru. Proti středě a rekordnímu úterý je to pokles zhruba o 120 nakažených, i tak je to třetí nejvyšší denní nárůst. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V hlavním městě roste také počet lidí, kteří s covidem-19 zemřeli. Ve středu bylo obětí sedm, což je nejvíce od začátku epidemie.