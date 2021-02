V Praze přibylo nejvíc nakažených za poslední měsíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze v pondělí přibylo 1151 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší denní nárůst nakažených za poslední měsíc, v mezitýdenním porovnání je to o 369 případů více. Od začátku epidemie testy odhalily nový koronavirus v hlavním městě u téměř 116.000 lidí, 1534 nemocných zemřelo. Aktuálně se s onemocněním potýká v Praze 10.600 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nákaza v hlavním městě v posledních dnech zrychluje a kopíruje vývoj v celé zemi.