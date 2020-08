V Praze se přírůstek nakažených covidem třetím dnem drží přes 50

Vyplývá to z údajů k dnešním 18:00 na webu pražské hygienické stanice.

Kolem padesátky se denní přírůstek nakažených v Praze pohyboval ve většině dnů minulého týdne, před týdnem v úterý ale vystoupal na dosud nejvyšších 101 nově potvrzených případů za den. V pondělí v minulém i v tomto týdnu naproti tomu klesl ke 30. Předtím, od konce dubna do druhé poloviny července, denní počty nakažených zůstávaly většinou nižší než 20.

Vedení města spolu s hygieniky zvažují návrat povinnosti zakrývat si ústa a nos ve vnitřních veřejných prostorech. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by šlo o preventivní opatření, aby situace neeskalovala a později nebylo nutné zavádět omezení, která by zastavila ekonomiku ve městě. Podle dřívějších vyjádření by zřejmě v září měla začít platit i povinnost mít roušky v povrchové MHD, nyní jsou povinné jen v metru.

Radnice městské části Praha 14 dnes kvůli potvrzení nákazy u jednoho ze zaměstnanců vyzvala občany, aby úřad navštěvovali pouze v nejnutnějších případech. V prostorách úřadu pak zavedla povinné nošení roušek.

V Praze nyní odebírá vzorky na testy na koronavirus deset nemocnic a soukromých laboratoří. Na většině místech testují pacienty indikované hygienickou stanicí i samoplátce. Odběry provádí například v Ústřední vojenské nemocnici, v Nemocnici na Bulovce, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v areálu laboratoře Prevedig v Praze 8 nebo na zámku Veleslavín, kde odběry provádí pracovníci společnosti EUC Laboratoře. GHC Genetics také v Praze provádí testy u Polikliniky Prosek v Praze 9. V pátek 14. srpna bude otevřeno nové odběrové místo na Václavském náměstí, mělo by být určeno primárně pro turisty. Další odběrové místo chce magistrát v budoucnu otevřít v Praze 9 a o dalších místech jedná s velkými městskými částmi.

Podle pondělního poprvé zveřejněného hodnocení regionů, takzvaného semaforu, Praha spadá spolu s dalšími osmi okresy do zelené kategorie. V těchto oblastech se sice vyskytují nové případy, nemoc se ale nešíří v komunitě. Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová uvedla, že výskyt koronaviru v Praze bude kvůli nakupení obyvatel vždycky vyšší než v ostatních částech země. V hlavním městě byly v poslední době ohniskem nákazy třeba hudební klub Techtle Mechtle nebo tréninkový kemp hokejového klubu Slavia.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Praze za posledních sedm dní potvrzeno téměř 23 případů nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Třeba na Frýdecko-Místecku, které je v relativních číslech koronavirem zasažené nejvíce, je téměř 80 případů na 100.000 obyvatel. Na Prachaticku je to 24 případů.