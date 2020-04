V Praze už budou v rámci studie testovat na koronavirus pouze děti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze byla dnes odpoledne naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 i u dospělých ve věku 18 až 39 let. Dnes dopoledne byla kapacita naplněna již u dospělých osob v kategorii 40 až 59 let a v kategorii 60 až 89 let. Testovat se tak budou v dalších dnech pouze děti. ČTK to dnes řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková.