V Praze už nebudou testovat seniory a lidi nad 40 let

ČTK to dnes řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková. V hlavním městě bylo testováno za dva dny více než 3000 lidí z 5000 plánovaných. Testování v Praze zajišťuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Armáda České republiky.

"Zatímco v ostatních kohortách máme otestovanou většinu potřebného počtu dospělých a seniorů, u dětí je to zatím jen čtvrtina z požadované tisícovky," uvedla Klusáková.

Pro děti a dorost je vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě nově od 10:00 do 20:00. Nezletilí, kteří se chtějí do studie zapojit, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem. Ten za ně na místě testování podepisuje informovaný souhlas, doplnila Klusáková. Za první dva dny studie kolektivní imunity proti covid-19 zde bylo vyšetřeno 251 dětí a mladistvých. V plánu je otestovat 1000 lidí ve věku osm až 17 let.

Celkem by mělo být v Praze také 1500 lidí ve věku 18 až 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 lety a 1000 lidí od 60 do 89 let.

"Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů," popsal pro ČTK již dříve děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleksi Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a do deseti až 15 minut je znám výsledek. "Je-li negativní, tak se testovaný s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků," řekl. Pozitivně testované podle Šeda čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

Další testovací místa jsou v Brně, v Litoměřicích a také v Olomouci, Uničově a Litovli. Poslední dvě zmíněné lokality byly na začátku epidemie dva týdny uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených.