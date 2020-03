V Praze vzrostl počet lidí s koronavirem na 374

Vyplývá to z údajů Hygienické stanice hlavního města Prahy a ministerstva zdravotnictví k dnešním 18:00. V celé zemi počet případů nákazy koronavirem stoupl na 1236. Jeden člověk s COVID-19 zemřel a šest lidí se vyléčilo.

Z jednotlivých pražských obvodů, podle původního dělení na deset, má nejvíce případů nákazy koronavirem, a to 60, obvod Praha 4. Ten zahrnuje i Prahu 11 a Prahu 12 s velkými sídlišti Jižní Město a Modřany. V přepočtu na množství obyvatel je podle propočtu ČTK největší četnost výskytu COVID-19 v Praze 1 a Praze 7. V obvodu Prahy 1 připadá na každých 10.000 obyvatel 3,73 případů COVID-19 a v Praze 7 je to 3,46 případu.

Nejvíce nakažených - celkem 80 - připadá v Praze na věkovou skupinu od 40 do 49 let. Tvoří tak více než pětinu celkového počtu potvrzených případů nemoci COVID-19 ve městě. Jen velmi malá část případů je mezi dětmi a mládeží. Lidé mladší 19 let tvoří méně než desetinu nakažených. Podle hygieniků jsou mezi lidmi s koronavirem v Praze mimo jiné i čtyři děti ve věku do jednoho roku a jeden člověk starší 90 let.

Pražané se nakazili často v Itálii, kromě lyžařských středisek na severu země také v Miláně nebo Udine. Nákazu si přivezli také z Rakouska, Francie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Nizozemska, USA, Izraele, Japonska nebo Jihoafrické republiky.