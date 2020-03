V pražských nemocnicích pomáhají stovky mediků, zásoby materiálu rapidně dochází

Například studenti z 1. lékařské fakulty posílili především personál ve Všeobecné lékařské nemocnici. Nyní je jich tam 85. V rozhovoru s ČTK to řekl koordinátor dobrovolníků z 1. LF UK David Kulišiak, který studuje v 6. ročníku všeobecné lékařství.

Podle Kulišiaka se na 1. LF UK k výpomoci přihlásilo asi 480 studentů. "To jsou lidi, kteří se chtějí aktivně podílet nebo už se podílejí na dobrovolnické práci," uvedl. Zhruba 170 lidí se podle něj již zapojilo do výpomoci v Praze a kolem 50 v nemocnicích mimo hlavní město. "Jsou například v Ostravě, Kladně, Ústí nad Labem, Písku a v podobných nemocnicích," řekl. Zbytek přihlášených podle něj zatím čeká na to, kam bude přiřazen.

Na 2. LF se podle jeho informací přihlásilo k výpomoci 370 lidí a na 3. LF 530. "Momentálně umístěných v nemocnicích má 2. lékařská fakulta 80 a 3. lékařská fakulta 180," řekl. Počty přihlášených dobrovolníků podle něj stále narůstají.

Kromě zaměstnanců nemocnic doplňují studenti 1. LF UK i personál pražské záchranné služby. Podle Kulišiaka se to týká momentálně zhruba 20 mediků. "Nepracují přímo na call-centru, ale pomáhají s odběrovými vzorky (při testování na koronavirus)," řekl.

Studenti medicíny nemají podle legislativy pravomoci na to, aby suplovali zdravotní sestry. Medici proto většinou pracují například jako ošetřovatelé či sanitáři. Dělají ale i různé pomocné práce, dodal. V Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) se podle mluvčí Jitky Zinke například zapojí do administrativních činností.

Nabídku pomoci nemocnicím spolu dobrovolníci z lékařských fakult podle Kulišiaka koordinují tak, aby každý vypomáhal především na pracovištích své fakulty. Studenti z 1. LF UK zatím nastoupili především do Všeobecné fakultní nemocnice, kde je jich 85. Pomáhají ale také v ÚVN (10 studentů), v Nemocnici Milosrdných sester na Petříně (10) a v Nemocnici svaté Alžběty na Novém Městě (přes 20).

Dalším krokem by podle Kulišiaka měla být pomoc zařízením primární péče, tedy třeba v ambulancích praktických lékařů nebo specialistů. Studenti také již kontaktovali hospice, domovy sociální péče nebo polikliniky. "S nimi jsme momentálně v kontaktu a snažíme se domluvit, kolik budou potřebovat lidí," řekl Kulišiak.

Vláda kvůli šíření koronaviru uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny, aby posílili hygienické stanice, krajské záchranné služby a 17 nemocnic. Za běžných okolností bývají medici v nemocnicích především při praktické výuce a někteří tam pracují jako sanitáři. Podle statistik ministerstva školství studovalo loni ve všech ročnících 1. LF UK 4545 lidí, na 2. LF 2265 lidí a na 3. LF 1886 lidí.

Pražské nemocnice mají zásoby ochranných pomůcek jen na několik dní, u roušek a respirátorů různých úrovní ochrany se to liší. Některým dochází i rukavice či dezinfekce, vyrábějí si i vlastní. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK sdělili tiskoví mluvčí. Ministerstvo zdravotnictví na webu uvedlo, že do Prahy bylo dodáno 31.000 respirátorů a 17.000 rychlotestů.

Většinu nemocnic v Praze zřizuje ministerstvo zdravotnictví, Nemocnici Na Františku Praha 1 a Ústřední vojenskou nemocnici ministerstvo obrany. To nemocnicím na konci února nařídilo, aby se zásobily na čtyři měsíce. Na trhu ale pomůcek tolik nebylo, některé nemocnice ani nemají tolik místa na skladování.

Například ve Fakultní nemocnici v Motole mají podle mluvčí Pavlíny Dankové roušky zhruba na 3,6 dne a respirátory střední třídy FFP2 na 2,5 dne. "Respirátorů FFP3 máme asi 5000 kusů, spotřeba je zhruba 500 na den," řekla. Dezinfekce nemocnice spotřebuje asi 150 litrů denně, v zásobě je asi 500 litrů.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která se stará mimo jiné o jednoho z vážně nemocných, má podle mluvčí Marie Heřmánkové zásoby zhruba na čtyři dny. "Pokud by se však rapidně zvedl počet nakažených nebo s podezřením na nákazu koronavirem, ochranné pomůcky a další prostředky by samozřejmě ubývaly rychleji," uvedla. Nemocniční lékárna kvůli nedostatku u dodavatelů vyrábí pro nemocnici vlastní dezinfekci.

Zásoby řádově na dny má podle mluvčí Jitky Zinke také Ústřední vojenská nemocnice v Praze, kde leží další nemocná s COVID-19 ve vážném stavu. "Zatím jsou ochranné pomůcky průběžně doplňovány dodávkami ministerstva zdravotnictví a ministerstva obrany, a snažíme se i vlastními silami zajistit doplnění zásob," sdělila ČTK. Nemocnici se podle ní začínají tenčit zásoby rukavic.

Podle mluvčího Thomayerovy nemocnice v Krči Petra Sulka nelze přesně odhadnout, na kolik dní zásoby nemocnici vystačí. "V tuto chvíli máme dostatek běžných roušek, které nám vydrží několik týdnů," uvedl Sulek s tím, že jde asi o 10.000 kusů. Respirátorů třídy FFP2 má nemocnice nedostatek a nejvyšší třídy FFP3 asi 600 kusů, nové má dostat do konce tohoto týdne. Rukavice má nemocnice minimálně na měsíc, jednorázových brýlí asi 560 a dalších 800 objednaných. Denně nemocnice podle Sulka spotřebuje asi 100 litrů dezinfekce.

Městská nemocnice Na Františku odhaduje zásoby na pět až sedm dní, řekla ČTK mluvčí nemocnice Lucie Krausová. "Z ochranných pomůcek nejvíce spotřebujeme ústenek a respirátorů, protože prostředky na ochranu nosu a úst u nás musí nosit všichni, tedy personál, pacienti i kdokoliv jiný, kdo vstoupí do budovy nemocnice, a to již od pátku 13. března," uvedla.